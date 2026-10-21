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Северна Македония отбелязва годишнините на Дамян Груев като "македонски революционер" в София

Северна Македония отбелязва годишнините на Дамян Груев като "македонски революционер" в София

Събитие на Културно-информационен център на Република Северна Македония в София представя един от основателите на ВМОРО като македонски революционер, без акцент върху българската му национална принадлежнос

На 21 октомври (сряда) Културно-информационен център на Република Северна Македония в София от 18:30 ще бъдат отбелязани 155-ата годишнина от раждането и 120-годишнината от смъртта на Дамян Груев. 

"Събитието "В светлината на свободата - За историческото значение на дама Груев" е посветено на паметта на значима личност от македонската история и на събуждането на интерес към неговия живот, революционна дейност и историческо наследство", отбелязват от КИЦ на Северна Македония.

Дама Груев остава част от "македонската историческа памет", посочват още от Културно-информационен център.

ТАРАЛЕЖ припомня, че Дамян Груев е един от най-великите дейци на българското освободително дело в Македония. Дамян Груев е роден на 19 януари 1871 година в село Смилево. Даме Груев учи в Битоля, после в Солунската българска мъжка гимназия, а след това пътят му го отвежда в Белград. В столицата на Сърбия Груев се запознава отблизо и директно със сръбската пропаганда и амбиции към Македония.

Това отвежда великия деец на освободителното дело в София, там той учи история в Софийския университет. В България Груев успява да научи и изследва добре организацията на Левски, Априлското въстание и като цяло българското Възраждане, за да може да усвои и приложи на следващ етап тези си знания в създаването на революционна организация в Македония, бореща се за нейното освобождение и присъединяване към България.

Първите стъпки към създаването на такава организация са трудни, но дългоочакваният момент настъпва на 23 октомври 1893 година, когато шестима родолюбиви българи, от които Даме Груев, д-р Христо Татарчев, Андон Димитров, Петър Попарсов, Иван Хаджиниколов и Христо Батанджиев, създават ВМОРО.

"Мислихме да създадем организация по образеца на революционната организация в България преди освобождението, да действаме по примера на Ботев, Левски, Бенковски!", казва Даме Груев в спомените си пред Любомир Милетич.

Дамян Груев е учител в различни градове и села в Македония, от които Битоля, Щип, Прилеп и родното му село Смилево. По време на учителската си дейност Груев е арестуван и лежи в затвора в Подрум кале. В затвора, благодарение на конспиративната мрежа, създадена от организацията, той продължава да я ръководи. Докато е там, е взето и решението за избухването на Илинденско-Преображенското въстание. След излизането на Груев от затвора той активно започва подготовката за бунта срещу османската тирания.

Покрай споровете дали да има или да няма въстание и кога да бъде то, благодарение на авторитета си Груев се извисява и заявява: "По-добре ужасен край, отколкото ужаси без край!" На Смилевския конгрес на ВМОРО, относно организацията на въстанието, Груев е избран за председател. Конгресът взима решение за Главен щаб на въстанието. В него влизат Борис Сарафов, Анастас Лозанчев и Дамян Груев.

Четири месеца българският народ се изправя срещу османските орди – пушки срещу артилерия, армия срещу бунтовници, свята и благородна кауза с искане за свобода срещу турска тирания. И до днес отеква девизът на въстанието "Хиляда пъти по-добре смърт, отколкото скотски живот". Четири месеца 26 000 въстаници се изправят срещу 350 000 души османска редовна армия.

Илинденско-Преображенското въстание остава най-голямото, най-масовото и най-добре организираното българско въстание в историята на Третата българска държава.

"Най-блестящото дело на Дамян Груев е Илинденското въстание. То е и най-голямата проява на борческия дух на македонския българин. Само един такъв самоотвержен народ – какъвто беше македонският българин, воден от един първоапостол като Д. Груев" – по този начин общественикът и революционер на Македонската младежка тайна революционна организация Борис Тодоров Светиев определя водача на въстанието.

След въстанието личността на Дамян Груев е ключова в движението на македоно-одринските революционери. В тежките години на разделение, спорове и предстоящи братоубийствени борби във ВМОРО Груев остава най-авторитетната и най-обединителна фигура. Революционерът е един от първите в Организацията, които активно започват организираната съпротива срещу сръбската пропаганда и сръбските амбиции към Македония.

За огромно съжаление на българската кауза в Македония Дамян Груев е убит от вражеска ръка на 23 декември 1906 година над село Русиново, в близост до връх Петлец.

"Ние сме българи и всякога работим и ще работим за обединението на българщината. А всички други формули са етап за постигане на тая цел!" – думи на Дамян Груев.

Ето как патриархът на българската литература Иван Вазов описва един от синовете на Македония Дамян Груев: "О, Македонио, ти губиш своя Левски, най-верния си син, най-силния си меч."

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