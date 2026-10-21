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АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени
БТВ

Забавянето на ремонта е около година и половина

„Продължава ремонтът на тунела „Топли дол“ на АМ „Хемус“. Изискали сме от строителя той да бъде на две смени“. Това заяви инж. Венцислав Ангелов, член на УС на АПИ.

По думите му забавянето на ремонта е около година и половина, тъй като през юли 2025 г. строителството е спряно в лявата тръба, предава БТВ.

Съответно бе продължено от нас, тъй като в момента състоянието на лявата тръба е в критично състояние и ние не можем да си позволим да пропускаме повече движение през нея, тъй като е опасна“, каза Ангелов.

Вторият факт, който е неоспорим, това е анкерната стена при Витиня. Тя е в силно компрометирано състояние. Не знаем защо преди една година там е имало забавяне във възлагането на поръчката за ремонт на самата анкерна стена и там стената е с пропуквания и е също така опасна. Всеки един момент може да се срути“, посочи инж. Венцислав Ангелов.

Затова и движението през главен път I-1 при анкерната стена е забранено да се преминава, което създава неудобство за пътуващите, тъй като няма обходен маршрут, поясни той.

 

 

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