Временна промяна в движението през тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

Временна промяна в организацията на движението през тунел "Топли дол" на АМ "Хемус". Всички превозни средства се движат двупосочно с тръбата за Варна, съобщиха от АПИ.

Причината - продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. Ремонтните дейности доведоха до задръствания. Цялостният ремонт на тунел "Топли дол" започна през 2023 година. Очаква се да приключи до 18 декември.

"Това което ще се извърши до 18 декември е подмяна на асфалтовата настилка, ще се ремонтират тротоарните конзоли, отводнителните съоръжения на тунела. След новогодишните празници ще продължат работите по приключване на ремонта и се надяваме до края на февруари да бъде приключен окончателно ремонтът на тунела.Тук няма обходен маршрут, тъй като пътя е затворен заради ремонт на анкерна стена на 209 км и в момента няма обходен маршрут", заяви инж. Румен Сачански, директор Областно пътно управление - София.

С продължаване сега на строителните дейности в тръбата за София ще завърши монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените на тунела. Ще се работи по евакуационните галерии на съоръжението, ще се изградят тротоарните блокове, ще се монтира осветлението, електрозахранването, вентилационната система, светофарната система, управляемите пътни знаци, видеонаблюдението, аудио диспечерската и пожароизвестителната система. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.