Заради ремонт ограничават движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

От 12 октомври, понеделник, се въвежда нова организация на движението през тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус". Превозните средства в двете посоки ще преминават през тръбата за Варна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Промяната ще влезе в сила в следобедните часове и е необходима за продължаването на основния ремонт в тунелната тръба в посока София.

Рехабилитацията на съоръжението започна през ноември 2023 г., като първоначално беше обновена тръбата за Варна. Впоследствие строителните дейности продължиха в посока София, където бяха изградени две напречни пешеходни връзки между тунелните тръби за евакуация при инциденти.

През юли 2025 г. движението в тръбата за София беше временно възстановено с ограничение на скоростта до 50 км/ч., за да се улесни пътуването през летния сезон.

Предстоящите строителни дейности включват довършване на армировката и хидроизолацията, изграждане на евакуационните галерии и тротоарните блокове, както и монтаж на осветление, вентилация, електрозахранване и системи за управление на движението.

Ще бъдат монтирани още видеонаблюдение, пожароизвестителна система, светофарна уредба и управляеми пътни знаци. Предвижда се и укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.

Около 18 декември се очаква движението временно да бъде възстановено и в двете тръби заради засиления трафик по време на коледните и новогодишните празници.

След празничния период, около 11 януари 2027 г., преминаването през тръбата за София отново ще бъде ограничено, за да продължат строителните работи. Очакваният срок за окончателното им приключване е април 2027 г.

Тунел "Топли дол" се намира при 39-ия километър на АМ "Хемус" и е въведен в експлоатация през 1985 г. Дължината на тръбата за Варна е 883 метра, а на тази за София – 878 метра. Настоящата рехабилитация е първият основен ремонт на съоръжението.

От АПИ предупреждават, че в района няма непосредствен обходен маршрут, поради което шофьорите трябва да предвидят повече време за пътуване и да спазват въведените ограничения.

Максимално разрешената скорост през тунела ще бъде 50 км/ч. От пътната агенция напомнят, че аварийните ленти не трябва да се използват за движение, за да останат свободни за автомобилите със специален режим при необходимост.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ и на денонощния телефон 0700 130 20.