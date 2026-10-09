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Медицинският университет в Плевен обяви тридневен траур

Медицинският университет в Плевен обяви тридневен траур
Снимка: БТА

В памет на четиримата загинали в катастрофа младежи, двама са били техни студенти

Медицинският университет в Плевен обяви тридневен траур в памет на четиримата младежи, двама от които – студенти в университета, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен – Ясен. Това съобщават чрез официалната си страница във фейсбук от висшето училище.

Със заповед на ректора проф. д-р Добромир Димитров е обявен траур в периода 9-11 октомври. В знак на съпричастност и уважение към паметта на загиналите се отменят всички събития с развлекателен характер, планирани в университета за този период.

В този труден момент изразяваме своята съпричастност към семействата, близките, колегите и приятелите на загиналите. Трагичният инцидент, отнел живота на двама наши студенти, е тежка загуба за академичната и студентската общност на Медицински университет – Плевен, както и за целия град, пише в съобщението от университета.

Тежката катастрофа стана в четвъртък, на пътя между Плевен и село Ясен. Сигнал за инцидента е получен около 22:55 часа. При челен сблъсък между два леки автомобила загинаха четирима души, един бе приет в болница. Ден на траур обяви и Община Плевен. 

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