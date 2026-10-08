Институтът за пътна безопасност сезира прокуратурата и МВР за опасен монтаж на мантинели на "Хемус" (СНИМКИ)

Институтът за пътна безопасност е изпратил сигнал до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и до вътрешния министър Иван Демерджиев заради предполагаемо опасен монтаж на нови мантинели на АМ "Хемус".

Сигналът се отнася до участък при 36-ия километър на магистралата, където ограничителните системи са монтирани на виадукт. От Института настояват прокуратурата и МВР да проверят начина, по който се извършват дейностите от "Автомагистрали" ЕАД под ръководството на МРРБ.

Според организацията при проверка на място са установени липсващи анкерни болтове в основата на част от носещите колони. От Института твърдят още, че по отделни профили има незапълнени фабрични отвори и липсващи болтови връзки.

Сред най-сериозните им твърдения е, че на места няма необходимата връзка между новите и съществуващите ограничителни системи, като е оставен необезопасен край на мантинелата по посока на движението.

От ИПБ съобщават и за рязане и заваряване на метални елементи на място, което според тях може да компрометира антикорозионната защита и конструктивните характеристики на съоръженията.

Организацията настоява за незабавна проверка на монтажа при км 36 на "Хемус", както и за търсене на отговорност, ако бъдат установени нарушения. Иска се още временно преустановяване на подобни дейности по пътната мрежа до проверка на използваните технологии и въвеждане на допълнителни обезопасителни мерки в конкретния участък.

Сигналът идва на фона на продължаващ спор около начина, по който се извършва подмяната на мантинелите. По-рано Институтът за пътна безопасност също отправи публични обвинения за проблеми с процедурите и контрола при ограничителните системи, като тези твърдения са позиция на организацията и подлежат на проверка от компетентните институции.