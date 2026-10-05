Ограничават аварийната лента на АМ „Хемус“ в посока Варна до 8 октомври

Ограничава се достъпът до аварийната лента на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в посока Варна между 13-и и 19-и км от днес до 8 октомври, между 8:30 ч. и 18:00 ч. заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. От пътната агенция призовават шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ (www.api.bg), както и по всяко време от денонощието на 0700 130 20, добавиха от Агенцията.

В началото на септември министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че АМ „Хемус“ скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти и че правителството търси вариант в следващите две години и половина „Хемус“ да стигне до Велико Търново.