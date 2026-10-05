Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ограничават аварийната лента на АМ „Хемус“ в посока Варна до 8 октомври

Ограничават аварийната лента на АМ „Хемус“ в посока Варна до 8 октомври
БТА

В началото на септември министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че АМ „Хемус“ скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти и че правителството търси вариант в следващите две години и половина „Хемус“ да стигне до Велико Търново

Ограничава се достъпът до аварийната лента на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в посока Варна между 13-и и 19-и км от днес до 8 октомври, между 8:30 ч. и 18:00 ч. заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. От пътната агенция призовават шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ (www.api.bg), както и по всяко време от денонощието на  0700 130 20, добавиха от Агенцията.

В началото на септември министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че АМ „Хемус“ скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти и че правителството търси вариант в следващите две години и половина „Хемус“ да стигне до Велико Търново.

Още по темата

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

Шишков: До 3 години „Хемус“ трябва да стигне до Велико Търново

Шишков: До 3 години „Хемус“ трябва да стигне до Велико Търново

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Водещи

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 5 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 22 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 24 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 34 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 47 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 1 час
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж