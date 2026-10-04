„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

Преди 52 години, през 1974 г., е направена първата копка на автомагистрала „Хемус“ – един от най-мащабните инфраструктурни проекти в съвременната история на България. Замислена да свърже София със Северна България и Черноморието, магистралата се превръща не само в символ на големите строителни амбиции, но и на дългото очакване за завършването на стратегическия пътен коридор.

Първите строителни дейности поставят началото на проект, който трябва да промени транспортната карта на страната. Идеята е София да бъде свързана с Варна чрез високоскоростен пътен маршрут, който да улесни движението на хора и стоки, да насърчи икономическите връзки между регионите и да осигури по-бърз достъп до Северното Черноморие.

Името „Хемус“ не е избрано случайно. То идва от античното название на Стара планина – планината, която магистралата трябва да пресече и заобиколи в различни участъци по трасето си.

От първата копка до днешния ден

Петдесет и две години след началото на строителството „Хемус“ продължава да бъде свързвана с големите инфраструктурни проекти на държавата. Отделни участъци са изграждани и въвеждани в експлоатация през различни периоди, но цялостното завършване на магистралата остава дългосрочна задача.

За поколения българи „Хемус“ е повече от път. Тя е връзка между столицата и градовете в Северна България, между бизнеса и пазарите, между хората, които живеят в различни краища на страната. В същото време незавършените участъци през годините се превърнаха в символ на трудностите при реализацията на големи държавни инфраструктурни проекти.

Магистрала с национално значение

Значението на „Хемус“ далеч надхвърля удобството при пътуване. Завършването на трасето се разглежда като ключов фактор за развитието на Северна България, която дълго време остава с по-слаба транспортна свързаност спрямо Южна България.

По-добрата пътна инфраструктура означава по-кратко време за транспорт, по-добри условия за бизнеса и инвестициите и по-лесен достъп до големите икономически центрове. За редица населени места по бъдещото трасе магистралата се възприема и като възможност за ново икономическо оживление.

52 години по-късно

Годишнината от първата копка е повод не само за поглед назад, но и за равносметка. За повече от половин век България преминава през политически промени, икономически кризи, различни правителства и множество инфраструктурни стратегии. Междувременно нуждата от модерна и сигурна транспортна връзка между София, Северна България и Варна остава.

Историята на „Хемус“ показва колко трудно се реализират проекти, които изискват последователност в продължение на десетилетия. Първата копка е направена през 1974 г., но днес въпросът вече не е само кога е започнало строителството, а кога целият замислен маршрут ще бъде завършен.

Пътят, започнал преди 52 години, продължава. А „Хемус“ остава един от проектите, по които най-ясно може да се измери способността на държавата да планира, строи и завършва инфраструктура с хоризонт не за един мандат, а за поколения.