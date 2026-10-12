Променят движението на АМ "Хемус": Двупосочно преминаване през тунел "Топли дол"

Нова организация на движението влиза в сила от днес, 12 октомври, в тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус". Промяната е свързана с продължаващия основен ремонт на съоръжението, съобщава БНТ, позовавайки се на Агенция "Пътна инфраструктура".

От следобедните часове всички превозни средства ще преминават двупосочно през тръбата в посока Варна.Това се налага заради довършването на строително-ремонтните дейности в тръбата за София.

От АПИ уточняват, че новата организация е част от последния етап на основния ремонт, който продължава вече три години.

Около 18 декември се предвижда временно възстановяване на движението и в двете тръби на тунела. Целта е да се улесни пътуването в навечерието на Коледните и Новогодишните празници, когато традиционно се очаква засилен автомобилен трафик.

Това обаче няма да означава окончателно приключване на ремонтните дейности. През януари 2027 г. работата по съоръжението ще бъде възобновена.

Според обявените срокове основният ремонт на тръбата в посока София трябва да завърши окончателно през април 2027 г.

Припомняме, че ремонтът на тунел "Топли дол" започна преди три години, като първоначално беше обновена тръбата за Варна. Сега дейностите са съсредоточени върху другата част на съоръжението.

Шофьорите, които пътуват по АМ "Хемус", трябва да се съобразяват с въведената временна организация и пътната сигнализация в района на тунела.