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АПИ: Планирайте повече време за пътуване по АМ "Хемус"

АПИ: Планирайте повече време за пътуване по АМ "Хемус"
Снимка: БТА

През януари 2027 г. тръбата за София отново ще бъде затворена за продължаване на ремонтните дейности

Тръбата за София на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ се затваря от днес следобед за продължаване на ремонта. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, тъй като няма обходен маршрут.

Предстои да бъдат завършени хидроизолацията и тротоарните блокове в тунела. Ще бъдат монтирани осветление, вентилационни системи, видеонаблюдение и пожароизвестителна система.

От АПИ планират да възстановят движението и в двете тръби в средата на декември, за да бъде улеснено пътуването при очаквания засилен трафик около коледните и новогодишните празници.

През януари 2027 г. тръбата за София отново ще бъде затворена за продължаване на ремонтните дейности.

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