Спират движението към Варна при тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

Движението в посока Варна при тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" ще бъде временно спряно за около 15 минути. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Мярката се въвежда с цел облекчаване на трафика в посока София.

За времето на ограничението ще бъде осигурена възможност автомобилите, пътуващи към столицата, да преминават през тунелното съоръжение в две ленти.

Очаква се временната организация да подпомогне по-бързото преминаване на превозните средства в посока София.

От АПИ не уточняват конкретен начален час на ограничението.