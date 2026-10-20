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Спират движението към Варна при тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

Спират движението към Варна при тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"
БТА

Ограничението ще продължи около 15 минути, за да бъдат осигурени две ленти за движение към София

Движението в посока Варна при тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" ще бъде временно спряно за около 15 минути. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Мярката се въвежда с цел облекчаване на трафика в посока София.

За времето на ограничението ще бъде осигурена възможност автомобилите, пътуващи към столицата, да преминават през тунелното съоръжение в две ленти.

Очаква се временната организация да подпомогне по-бързото преминаване на превозните средства в посока София.

От АПИ не уточняват конкретен начален час на ограничението.

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