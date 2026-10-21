Путин прие пратеника на Тръмп в Санкт Петербург и поиска възстановяване на икономическите връзки със САЩ
Срещата със Стив Уиткоф е посветена на войната в Украйна, а руският президент е благодарил на американския си колега за усилията му за намиране на изход от конфликта
Руският президент Владимир Путин прие днес американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург. По време на срещата Путин благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за вниманието му към търсенето на решение на войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.
Путин е попитал Уиткоф как е преминала срещата му с украинския президент Володимир Зеленски, проведена вчера в норвежката столица Осло, съобщиха двете агенции.
Руският държавен глава е заявил пред американския пратеник, че Москва има интерес от възстановяване на икономическите отношения със Съединените щати.
Разговорите се провеждат в Константиновския дворец в Санкт Петербург, съобщава ТАСС. Основна тема на срещата е войната в Украйна, а разговорът продължава, отбелязва агенцията.