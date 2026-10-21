Абровски: От днес държавата проверява всички централни складове на търговските вериги

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че държавата проверява от днес всички централни складове на търговските вериги.

Целта на тази проверки е да започнем изсветляването на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България, каза министърът пред журналисти след съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) в складова база на търговската верига „Лидл“ (Lidl) край софийското село Равно поле, предава БТА.

Вчера БАБХ, КЗП и НАП обявиха, че започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Те са част от съвместните действия на трите институции за защита на потребителите и гарантиране на коректността при предлагането на стоки на пазара.

Абровски уточни, че когато се констатират нарушения при проверките, ще бъдат наложени санкции, а при нарушения на законодателството, което касае други държавни органи, ще бъде сигнализирано до всички тях.

Председателят на КЗП Мая Манолова отбеляза, че високите цени тревожат всички български граждани и те имат право да знаят защо цените са толкова високи.

Държавните органи се ангажират с това да има справедливост в ценообразуването. За позицията на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Манолова каза, че аргументите са смешни. Когато нямат обяснение защо в България надценките са около и над 100 процента, а в европейските държави са около 25-35 процента, СМТ минават към лични нападки, заяви тя.

Изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева посочи, че Агенцията ще гарантира съответствие, качество, безопасност, срок на годност, етикет и дали има наличие на заблуждаващи практики.