Надценките: КЗП, БАБХ и НАП със съвместни проверки в големите търговски вериги

От днес Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция по приходите започват съвместни проверки в складове на големите търговски вериги.

Поводът са новите данни за фрапиращи надценки при млечните продукти, представени във вчерашния ден от председателят на КЗП Мая Манолова. От изнесената информация стана ясно, че най-висока надценка от 135% е установена при маслото.

При прясното мляко е установена надценка от 99%, а при сиренето най-голямата надценка е 95%. От КЗП вече са започнали 11 производства за необосновано поскъпване на основни хранителни продукти.

Затова от Комисията за защита на потребителите ще проверяват за нелоялни търговски практики, за невярна и заблуждаваща информация за произхода на продуктите, каквито нарушения също са установени от инспекторите, и за необосновано повишаване на цените.

Агенцията по безопасност на храните ще проверява произхода и проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество.