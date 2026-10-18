Новини
Търси
Подкаст
Общество

Десетки пропуснати обаждания: Мая Манолова приема сигнали за поскъпването

Десетки пропуснати обаждания: Мая Манолова приема сигнали за поскъпването
БТА

Потребители съобщават за по-високи цени на лекарства, медицински услуги, технически прегледи и храна, а председателят на КЗП заяви, че връща пропуснатите обаждания

Телефонът на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова не спира да звъни, след като тя публично обяви личния си номер и призова гражданите да подават сигнали за необосновано повишаване на цените.

Четири дни след обявяването на номера Манолова продължава да получава обаждания. Още секунди след телевизионното си участие тя е показала десетки пропуснати повиквания, съобщава NOVA.

В публикация във Facebook председателят на КЗП заяви, че връща обажданията на гражданите.

В репортаж на NOVA потребители, свързани с групата "Бойкот на наглите“, представиха примери за поскъпване на различни стоки и услуги, които според тях заслужават проверка.

Сред оплакванията са цените на зелените училища, лекарствата за простуда и грип, медицинските услуги и автосервизите.

Един от посочените примери е лекарствен продукт, който според потребителите е бил закупен за 5,10 евро, а само седмица по-късно цената му е достигнала 5,40 евро.

Друг гражданин, представен като Пламен, разказва за информация относно значително поскъпване на медицински изследвания.

"Говори се, че ядрено-магнитният резонанс от 300 лева е станал 300 евро“, посочва той.

Пламен дава пример и с годишните технически прегледи на автомобилите, като твърди, че услуга, струвала 60 лева, вече се предлага за 60 евро.

По думите му подобни увеличения засягат услуги, които хората ползват по необходимост или са задължени да извършват.

Недоволство има и от цените на паркингите и платеното паркиране, както и от разходите за хранене навън.

Потребител на име Христо споделя, че според наблюденията му обядът в заведенията е поскъпнал осезаемо.

"Миналата година се хранех за 7-10 лв. с таратор и десерт, а сега за 7-10 евро оставаш гладен“, коментира той.

Посочените случаи представляват потребителски оплаквания и не доказват сами по себе си нарушения. За установяване на необосновано увеличение на цените са необходими проверки на конкретните търговци и услуги.

Публичното обявяване на личния телефон на Манолова предизвика значителен интерес сред гражданите, които търсят възможност да съобщят директно за случаи на поскъпване.

Още по темата

9 души са звъннали на Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени

9 души са звъннали на Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени

Мая Манолова изслушва жителите на Благоевград за скока на цените

Мая Манолова изслушва жителите на Благоевград за скока на цените

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова отваря приемни за потребители в София и Благоевград

Мая Манолова отваря приемни за потребители в София и Благоевград

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Семейна неделя в София: Безплатни събития и забавления за деца

Семейна неделя в София: Безплатни събития и забавления за деца

Изборен ден в 14 населени места: Къде се гласува за кметове

Изборен ден в 14 населени места: Къде се гласува за кметове

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

Желязко Радуков: Ива Михайлова беше под наблюдение, а изведнъж премина границата

Желязко Радуков: Ива Михайлова беше под наблюдение, а изведнъж премина границата

Андрей Гюров се включил в необявена предизборна среща в Истанбул, твърди "Гласове"

Андрей Гюров се включил в необявена предизборна среща в Истанбул, твърди "Гласове"

Водещи

Над 250 000 евро за организации, подкрепящи Вучич: разследване проследява сръбско държавно финансиране в региона

Над 250 000 евро за организации, подкрепящи Вучич: разследване проследява сръбско държавно финансиране в региона

  • Преди 3 минути
Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 хил. домакинства са без ток

Руски дронове удариха енергийни обекти в Одеска област, 24 хил. домакинства са без ток

  • Преди 12 минути
Семейна неделя в София: Безплатни събития и забавления за деца

Семейна неделя в София: Безплатни събития и забавления за деца

Изборен ден в 14 населени места: Къде се гласува за кметове

Изборен ден в 14 населени места: Къде се гласува за кметове

  • Преди 35 минути
След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

След информацията за необявената среща в Турция: Щабът на Гюров с официална позиция

  • Преди 54 минути
Иран назначи санкционирания от ООН Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

Иран назначи санкционирания от ООН Мехрдад Ахлаги за министър на отбраната

  • Преди 1 час
След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

След атаките с дронове: Очаква се съюзническа авиация в България

  • Преди 1 час
Кирил Вълчев към Георги Кандев: Не сме на турнир по канадска борба

Кирил Вълчев към Георги Кандев: Не сме на турнир по канадска борба

  • Преди 1 час
Албанската полиция вероятно използва гумени куршуми срещу протестиращи студенти в Тирана

Албанската полиция вероятно използва гумени куршуми срещу протестиращи студенти в Тирана

  • Преди 1 час
Борисов за атаките в Черно море: Кой може да докара дронове и торпеда незабелязано?

Борисов за атаките в Черно море: Кой може да докара дронове и торпеда незабелязано?

Желязко Радуков: Ива Михайлова беше под наблюдение, а изведнъж премина границата

Желязко Радуков: Ива Михайлова беше под наблюдение, а изведнъж премина границата

  • Преди 2 часа
Ванс обвини имиграцията за безредиците във Франция и предупреди САЩ за подобен сценарий

Ванс обвини имиграцията за безредиците във Франция и предупреди САЩ за подобен сценарий

  • Преди 2 часа
Десетки пропуснати обаждания: Мая Манолова приема сигнали за поскъпването

Десетки пропуснати обаждания: Мая Манолова приема сигнали за поскъпването

  • Преди 2 часа
Два гола за четири минути: Меси донесе победата на "Интер Маями"

Два гола за четири минути: Меси донесе победата на "Интер Маями"

  • Преди 2 часа
Андрей Гюров се включил в необявена предизборна среща в Истанбул, твърди "Гласове"

Андрей Гюров се включил в необявена предизборна среща в Истанбул, твърди "Гласове"

  • Преди 2 часа