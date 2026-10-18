Десетки пропуснати обаждания: Мая Манолова приема сигнали за поскъпването

Телефонът на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова не спира да звъни, след като тя публично обяви личния си номер и призова гражданите да подават сигнали за необосновано повишаване на цените.

Четири дни след обявяването на номера Манолова продължава да получава обаждания. Още секунди след телевизионното си участие тя е показала десетки пропуснати повиквания, съобщава NOVA.

В публикация във Facebook председателят на КЗП заяви, че връща обажданията на гражданите.

В репортаж на NOVA потребители, свързани с групата "Бойкот на наглите“, представиха примери за поскъпване на различни стоки и услуги, които според тях заслужават проверка.

Сред оплакванията са цените на зелените училища, лекарствата за простуда и грип, медицинските услуги и автосервизите.

Един от посочените примери е лекарствен продукт, който според потребителите е бил закупен за 5,10 евро, а само седмица по-късно цената му е достигнала 5,40 евро.

Друг гражданин, представен като Пламен, разказва за информация относно значително поскъпване на медицински изследвания.

"Говори се, че ядрено-магнитният резонанс от 300 лева е станал 300 евро“, посочва той.

Пламен дава пример и с годишните технически прегледи на автомобилите, като твърди, че услуга, струвала 60 лева, вече се предлага за 60 евро.

По думите му подобни увеличения засягат услуги, които хората ползват по необходимост или са задължени да извършват.

Недоволство има и от цените на паркингите и платеното паркиране, както и от разходите за хранене навън.

Потребител на име Христо споделя, че според наблюденията му обядът в заведенията е поскъпнал осезаемо.

"Миналата година се хранех за 7-10 лв. с таратор и десерт, а сега за 7-10 евро оставаш гладен“, коментира той.

Посочените случаи представляват потребителски оплаквания и не доказват сами по себе си нарушения. За установяване на необосновано увеличение на цените са необходими проверки на конкретните търговци и услуги.

Публичното обявяване на личния телефон на Манолова предизвика значителен интерес сред гражданите, които търсят възможност да съобщят директно за случаи на поскъпване.