9 души са звъннали на Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени

9 души са звъннали на председателката на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени.

Тя публикува в профила си във "Фейсбук" снимка, която показва, че в рамките на само минута е получила обаждания от 9 души.