Новини
Търси
Подкаст
Общество

9 души са звъннали на Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени

9 души са звъннали на Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени
БТА

Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят, каза Манолова

9 души са звъннали на председателката на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени.

Тя публикува в профила си във "Фейсбук" снимка, която показва, че в рамките на само минута е получила обаждания от 9 души.

"Това са жалбите за една минута в телефона ми след като обявих номера си в ефира на "Нова телевизия", посочва тя в поста си.

"Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят. Те са за цените на: минералната вода, сиренето, маслото, ресторантите, сиропа за кашлица, смяната на гумите ... Следват проверки", пише още Манолова.

 

Тази сутрин председателят на КЗП обяви в ефир личния си номер, на който гражданите могат да подават сигнали за нередности.

Още по темата

Мая Манолова изслушва жителите на Благоевград за скока на цените

Мая Манолова изслушва жителите на Благоевград за скока на цените

Манолова: КЗП ще налага до 50 000 евро глоба за артикул при необосновано увеличение на цената

Манолова: КЗП ще налага до 50 000 евро глоба за артикул при необосновано увеличение на цената

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Задържаха мъж с 58 престъпления зад гърба си при полицейска акция във Варненско

Водещи

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

  • Преди 6 минути
В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

  • Преди 6 минути
Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

  • Преди 8 минути
Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

  • Преди 13 минути
ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

  • Преди 13 минути
Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

  • Преди 21 минути
Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

  • Преди 25 минути
Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

  • Преди 29 минути
МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

  • Преди 34 минути
Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

  • Преди 49 минути
Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

  • Преди 1 час
Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

  • Преди 1 час