9 души са звъннали на Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени
Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят, каза Манолова
9 души са звъннали на председателката на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в рамките на минута, за да се оплакват от високите цени.
Тя публикува в профила си във "Фейсбук" снимка, която показва, че в рамките на само минута е получила обаждания от 9 души.
"Това са жалбите за една минута в телефона ми след като обявих номера си в ефира на "Нова телевизия", посочва тя в поста си.
"Връщам обаждане на хората и чета в приложенията сигналите, които валят. Те са за цените на: минералната вода, сиренето, маслото, ресторантите, сиропа за кашлица, смяната на гумите ... Следват проверки", пише още Манолова.
Тази сутрин председателят на КЗП обяви в ефир личния си номер, на който гражданите могат да подават сигнали за нередности.