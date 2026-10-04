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Икономика

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Тя допълни, че цените на храните у нас вече са достигнали 93% от средните в ЕС

Покупателната способност на българина е все още 68% от средноевропейската. Това заяви пред НОВА Тв Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). По думите й ние сме на опашката по доходи и по това какво можем да си купим с тях.

Тя съобщи, че след като горивата и особено дизелът са достигнали психологическата граница от 2 евро, ведомството незабавно е започнало инспекции в 200 големи и малки бензиностанции. КЗП все още проучва дали съмненията за изкуствено надути цени при пропан-бутана се дължат на обективни пазарни фактори или на злоупотреби, като пълният доклад ще бъде представен следващата седмица.

Манолова разкри предварително данни от анализа. „Установихме обаче, че бензиностанциите са свили надценките си в търговията при дизел и бензин, повишена е цената на едро. Тоест, те са компенсирали цената – надценката на дизела се е свила 40%, а за бензина – около 30%. Влиза гориво в бензионстанцията по-скъпо с 15%, а на колонка е по-скъпо само с 10%. Не така е обаче при пропан-бутана – надценките са с 20% по-високи. Това е видно само при част от бензиностанциите.“

Шефът на КЗП предупреди, че предвидените глоби за нарушения са сериозни и достигат до 10 000 евро за всеки отделен продукт. Тя декларира, че санкциите ще се налагат внимателно, тъй като целта не е фалирането на малкия бизнес, но и българските потребители не трябва да бъдат ощетявани.

Манолова подчерта, че държавата е длъжна да предпази гражданите от бруталното поскъпване на живота. Тя допълни, че цените на храните у нас вече са достигнали 93% от средните в ЕС и са излетели много преди приемането на еврото заради липсата на мерки от страна на предишното правителство, при което на практика 1 лев е станал 1 евро, но доходите просто са били превалутирани по курса.

„Сърцето ме боли за българските производители, че чушки се купуват на 70 евроцента, а се продават на 2 евро. Преди това знаете какво се случи с производителите на праскови, дини, пъпеши, краставици, сега и на грозде. Веригите ги смазват с ниски цени, а им слагат 100% надценки. Нашите проверки ще са огледало на изкривения модел на търговия с храни. Започнаха в петък. Истината ще стане ясна. Работим и за определяне на справедлива стойност“, допълни още шефът на КЗП.

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