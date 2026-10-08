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Мая Манолова отваря приемни за потребители в София и Благоевград

Мая Манолова отваря приемни за потребители в София и Благоевград
ТАРАЛЕЖ

Първата среща е днес от 15:00 часа в столицата, а на 14 октомври председателят на КЗП ще приема граждани в Благоевград

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова започва редовни приемни за граждани, на които ще се обсъждат проблеми, свързани с потребителските им права.

Първата приемна ще се проведе днес, 8 октомври, от 15:00 часа в сградата на КЗП в София на ул. "Врабча" №1, етаж 4, съобщиха от институцията.

Сред предварително записалите се има граждани с оплаквания от високи или оспорвани битови сметки, начислени такси от мобилни оператори, спорни договорни клаузи и нелоялни търговски практики.

Ще бъдат разгледани и въпроси, свързани с онлайн пазаруването, рекламации на стоки и общите условия в потребителските договори.

От Комисията съобщават, че до края на октомври Манолова ще проведе още една приемна в София, като датата и часовете ще бъдат обявени допълнително.

Следващата обявена среща с граждани е насрочена за 14 октомври от 13:30 часа в Благоевград. Тя ще се състои в офиса на териториалния отдел на КЗП на ул. "Тодор Александров" №23.

Желаещите да се запишат за приемната в Благоевград могат да направят това на телефон 02/9330 577, като контактни лица са М. Колева и Е. Палпурина.

От КЗП напомнят, че гражданите могат да подават сигнали и жалби и по установения ред. Горещата телефонна линия за потребители е 0700 111 22.

Приемната за подаване на жалби в София се намира на ул. "Врабча" №1, на партерния етаж, и работи от 9:00 до 17:30 часа.

Потребителите от останалите населени места могат да се обръщат и към териториалните отдели на Комисията в страната.

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