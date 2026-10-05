КЗП следи цените по бензиностанциите

Продължават проверките на КЗП за цените на основните горива по бензиностанциите.

От комисията отчетоха завишаване на цените на пропан-бутана в някои от проверените от тях обекти.

По данни на търговци в понеделник стойността на колонките се запазва – средната стойност е около 60 евроцента за литър.

Литър бензин А95 се продава за 1,67 евро, най-масовият дизел – за 1,90 евро, а пропан-бутанът - за 60 евроцента.

Според експерти се очаква още по-голям спад в цената на пропан-бутана, след като акцизът му е бил намален.

„На 30 септември цената беше 69 евроцента за литър. На 1 октомври пада с повече от 10% - до 61 евроцента. Към 4 октомври е 60 евроцента. Тоест цената върви надолу. Това следва очакванията на правителството - намалява акцизът, респективно пада цената. Така че мисля, че и там нещата се нормализират. По отношение на дизела и А95 - цените са такива, каквито пазарът ги диктува“, заяви изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев