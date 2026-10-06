Новини
Търси
Подкаст
Общество

Заради нелоялни практики: КЗП глоби три големи търговски вериги с общо 95 000 евро

Заради нелоялни практики: КЗП глоби три големи търговски вериги с общо 95 000 евро

Установени са липсващи промоционални стоки и подвеждаща информация за произхода на зеленчуци

Санкции за общо 95 000 евро наложи Комисията за защита на потребителите (КЗП) на три от големите търговски вериги в страната. Причината са установени нелоялни практики – липсващи промоционални стоки и подвеждаща информация за произхода на зеленчуци.

При проверка в една от веригите инспекторите установили, че обявено на промоция чисто масло не е било налично за потребителите в периода на кампанията.

От КЗП посочват, че за същата практика на търговеца е издадена заповед още през 2015 г. Повторното ѝ неспазване е станало основание за определянето на глоба в най-висок размер.

Подобно нарушение е констатирано и в друга голяма търговска верига. Там става въпрос за обявена промоция на захар, която също не е била налична по време на проверката.

Търговецът има издадена заповед от КЗП за смая манъщата нелоялна практика още от 2016 г. Неспазването ѝ е довело до налагането на максимална по размер санкция.

Различно нарушение е открито в третата проверена верига. Инспекторите установили, че при различни видове зеленчуци е била посочена държава на произход, която не отговаря на действителната.

Според КЗП по този начин потребителите са били заблуждавани относно произхода на продуктите. На веригата е наложена максималната глоба, предвидена в закона.

Проверките на Комисията за защита на потребителите в големите търговски вериги в София и останалата част от страната продължават.

Още по темата

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

КЗП започва проверки на цените на храните в търговските вериги

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

КЗП наложи глоби за над 205 000 евро за необосновано високи цени

КЗП наложи глоби за над 205 000 евро за необосновано високи цени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Водещи

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 3 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 6 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 11 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 15 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 21 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 38 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 40 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 50 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер