Заради нелоялни практики: КЗП глоби три големи търговски вериги с общо 95 000 евро

Санкции за общо 95 000 евро наложи Комисията за защита на потребителите (КЗП) на три от големите търговски вериги в страната. Причината са установени нелоялни практики – липсващи промоционални стоки и подвеждаща информация за произхода на зеленчуци.

При проверка в една от веригите инспекторите установили, че обявено на промоция чисто масло не е било налично за потребителите в периода на кампанията.

От КЗП посочват, че за същата практика на търговеца е издадена заповед още през 2015 г. Повторното ѝ неспазване е станало основание за определянето на глоба в най-висок размер.

Подобно нарушение е констатирано и в друга голяма търговска верига. Там става въпрос за обявена промоция на захар, която също не е била налична по време на проверката.

Търговецът има издадена заповед от КЗП за смая манъщата нелоялна практика още от 2016 г. Неспазването ѝ е довело до налагането на максимална по размер санкция.

Различно нарушение е открито в третата проверена верига. Инспекторите установили, че при различни видове зеленчуци е била посочена държава на произход, която не отговаря на действителната.

Според КЗП по този начин потребителите са били заблуждавани относно произхода на продуктите. На веригата е наложена максималната глоба, предвидена в закона.

Проверките на Комисията за защита на потребителите в големите търговски вериги в София и останалата част от страната продължават.