Дисциплинарната комисия към Испанската футболна федерация отхвърли жалбата на Барселона и потвърди наказанието от два мача на Фермин Лопес. Халфът беше санкциониран за поведението си при победата с 3:2 над Виляреал, в която отбеляза изравнителния гол за 2:2.

Фермин получи червен картон, след като вече беше заменен. Според доклада на главния съдия Ернандес Ернандес футболистът станал от резервната скамейка, приближил се до четвъртия съдия и няколко пъти му казал “Не ме ядосвай!”

Барселона поиска санкцията да бъде намалена на един мач. От клуба аргументираха жалбата си с напрежението в двубоя и посочиха, че репликата не представлява обида към съдията.

Така Фермин ще пропусне гостуването на Депортиво Ла Коруня в неделя и срещата с Атлетико Мадрид на 2 декември. Каталунците все още могат да обжалват решението пред следващата инстанция.