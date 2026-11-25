Граждани се събраха на протест в центъра на София в подкрепа на Благомир Коцев. Демонстрацията се провежда пред сградата на ул. "Георги С. Раковски" №103, посочена от организаторите като централа на икономическата група ТИМ.

Протестът започна в 18:00 часа под надслов "Заедно с Благо срещу мафията".

Повод за недоволството е решението на Общинската избирателна комисия във Варна от 23 ноември за предсрочно прекратяване на правомощията на Благомир Коцев като кмет на морската столица.

Решението предизвика остра реакция от страна на "Продължаваме промяната". Лидерът на партията Асен Василев обяви организирането на протести в подкрепа на Коцев, а от политическата формация определиха случващото се като резултат от институционален и политически натиск.

Благомир Коцев обжалва решението на Общинската избирателна комисия.

Паралелно със столичната демонстрация за тази вечер са обявени протести в подкрепа на Коцев и във Варна и Пловдив.