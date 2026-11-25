ГЕРБ във Варна се разграничи от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. На пресконференция областният председател на партията Стоян Петков заяви, че комисията е независим орган и сама носи отговорност за действията си.

"Ние няма как да носим отговорност за орган, който е независим, има своите правомощия и се е произнесъл по смисъла на закона", заяви Петков.

Според него голямото мнозинство, с което е взето решението, показва, че членовете на ОИК вероятно са имали обективни основания за действията си. Той подчерта, че окончателната преценка за законосъобразността му принадлежи на съда.

Петков посочи, че позицията на ГЕРБ по случая е била ясна както на местно, така и на национално ниво и е била представена пред комисията. Въпреки това членовете ѝ не са се съобразили с нея.

Общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов също заяви, че съдебните инстанции трябва да установят дали решението отговаря на законовите изисквания.

По-остра позиция изрази общинският съветник Биляна Раева, според която отстраняването на Коцев не носи политически ползи за ГЕРБ.

Тя заяви, че решението на ОИК отново представя кмета като "мъченик, жертва, светец" и измества вниманието от начина, по който според нея е управлявана Варна през последните три години.

Раева обвини Коцев, че не е изпълнил предизборните си обещания и че градът продължава да има сериозни нерешени проблеми.

"В последните три години нищо не видяхме да е свършено от обещанията, които Коцев даде, той подведе своите избиратели, той подведе всички варненци и тук жертвата не е той, а всички ние", заяви тя.

Според общинския съветник Коцев е показал липса на управленски способности и трябва сам да се оттегли от поста.

Раева настоя, че оставката му би била правилното решение, независимо от съдебния спор около прекратяването на пълномощията му.

Припомняме, че на 23 ноември ОИК - Варна прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев. Той вече обжалва решението пред Административния съд - Варна и поиска спиране на предварителното му изпълнение.