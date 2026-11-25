Европейският съюз не желае двустранните спорове между държавите да възпрепятстват процеса на разширяване, но признава, че интересите на отделните страни членки също оказват влияние върху преговорите за присъединяване. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос в интервю за МИА.

По думите ѝ преговорният процес протича на две равнища – техническо и политическо. В техническата част Европейската комисия отговаря за отварянето и затварянето на преговорни глави и клъстери, както и за оценката на необходимите реформи и привеждането на националното законодателство в съответствие с европейското.

Втората част е свързана с позициите и интересите на държавите членки, които участват в политическите решения за напредъка на кандидатите.

„Не искаме двустранните въпроси да пречат на процеса на присъединяване, но е факт, че по време на преговорите държавите членки изтъкват своите интереси“, посочи Кос.

Тя определи това като нормална част от процеса, тъй като чрез диалог се търсят възможности за сближаване на позициите между страните членки и кандидатките за членство.

Еврокомисарят даде за пример спора между Унгария и Украйна, който е отнел време за разрешаване. Според нея, въпреки че двустранните въпроси не би трябвало да блокират европейската интеграция, на практика те понякога остават част от преговорния дневен ред.

Кос подчерта, че подобни разногласия трябва да бъдат преодолявани в духа на добросъседските отношения.