Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е вложила 3,4 милиарда евро в модернизацията на пътната инфраструктура в Западните Балкани от 2004 г. досега. Финансирането е подкрепило 37 стратегически проекта и е привлякло допълнителни инвестиции, с което общата им стойност достига 6,9 милиарда евро, показва последният доклад на банката за дейността ѝ извън Европейския съюз.

Със средствата са обновени над 4700 километра основни и регионални пътища в региона. Около 1600 километра от тях са част от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, която свързва Западните Балкани с основните транспортни коридори на Европа.

Според ЕИБ подобрената инфраструктура съкращава времето за пътуване, намалява транспортните разходи и улеснява достъпа на бизнеса до пазари. Това създава условия за по-тясна регионална интеграция, привличане на инвестиции и икономически растеж.

Директорът на банката по разширяване и политика на съседство Ричард Амор отбелязва, че инвестициите в транспортна инфраструктура имат значение не само за отделните държави, но и за икономическите връзки между тях, тъй като улесняват търговията и придвижването.

Като част от подкрепата за региона ЕИБ е одобрила и заем от 150 милиона евро за подобряване на пътната мрежа в Сърбия. Финансирането ще бъде използвано за обновяване на национални и местни пътища, повишаване на безопасността на движението и укрепване на устойчивостта на инфраструктурата спрямо климатичните промени.

Банката подкрепя и развитието на железопътния транспорт. През 2025 г. бяха подписани значими споразумения за модернизацията на албанската железопътна линия по Коридор 8. Очаква се проектите да насърчат използването на по-екологичен транспорт, да създадат работни места и да улеснят търговския обмен.

В рамките на европейската стратегия „Глобален портал“ ЕИБ изпълни ангажимента си да подкрепи инвестиции за 100 милиарда евро до края на 2025 г. Целта на инициативата е до 2027 г. да бъдат мобилизирани общо 300 милиарда евро за стратегически проекти по света.

През 2025 г. банката подписа и споразумения за финансиране на стойност 1,3 милиарда евро за проекти в държави кандидатки за членство в ЕС, с изключение на Украйна, както и в страни от Източното съседство.

Според оценките на институцията инвестициите ще осигурят електроенергия за 1,7 милиона домакинства, ще подобрят достъпа до здравни услуги за 1,2 милиона души и ще позволят осъществяването на още 1,1 милиона пътувания с обществен транспорт годишно.

Значителна част от дейността на ЕИБ е насочена и към екологични проекти. През миналата година групата е предоставила 5,1 милиарда евро за инициативи, свързани с климатичните промени и устойчивото развитие извън ЕС.

Сред по-големите инвестиции в Западните Балкани са финансирането на вятърен парк в Босна и Херцеговина и подкрепата за железопътни проекти в Албания и Черна гора.

Чрез програмата „Екологични финансови системи“ банката подпомага Босна и Херцеговина, Северна Македония и Албания в управлението на климатичните рискове и създаването на по-благоприятни условия за зелени инвестиции. ЕИБ предоставя и експертна помощ на държавите от региона при подготовката на инфраструктурни проекти, включително при оценката на климатичните рискове.