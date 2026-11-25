24-часово издирване на предполагаема лъвица в предградията на Истанбул приключи неочаквано, след като турските власти обявиха, че животното на записите всъщност не е едра котка.

Операцията беше организирана от губернаторството на Истанбул, след като в района на луксозния квартал Ускумрукьой бяха разпространени видеокадри на животно, за което се предполагаше, че е лъвица. В издирването се включиха специалисти по защита на животните, полицаи и армейски командоси.

Заради опасенията за сигурността местните жители бяха предупредени да останат по домовете си, а Белградската гора, разположена северно от Истанбул и простираща се на 54 квадратни километра, беше отцепена.

В понеделник вечерта обаче властите прекратиха операцията. След анализ на допълнителни видеозаписи било установено, че заснетото животно не е нито лъв, нито друг представител на семейство Котки.

В официалното съобщение се посочва, че районът е бил проверен както от въздуха с дронове, оборудвани с термокамери, така и от наземни екипи. Използвани са примамки и фотокапани със сензори за движение, но не са открити доказателства за присъствието на хищник.

Промяната в позицията на властите предизвика недоумение сред жителите и оживени коментари в социалните мрежи. Някои потребители предположиха, че животното може да е било голямо куче, а други публикуваха видеоклипове на домашни котки с шеговити въпроси дали издирваният хищник не е открит.