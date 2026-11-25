В Старозагорско се извършват проверки на автомобилите за техническа изправност като част от акция „Зима“. При контрола се следи за състоянието на превозните средства, гумите, осветителните системи и сигнализацията.

Проверките се извършват от полицейски екипи на натоварен пътен участък между Стара Загора и Сливен. Вниманието на служителите е насочено към състоянието на протектора на гумите, изправността на чистачките и фаровете, както и към съответствието на светлинния поток.

При извършените проверки вече са констатирани нарушения. С фиш е санкциониран пешеходец, който е преминал през нерегламентирано място, прескачайки предпазната мантинела. Проверяващите са установили и автомобил с неизправно устройство за почистване на предното стъкло.

В ефира на bTV главен инспектор Димитър Димитров посочи, че акцията включва проверки на всички основни компоненти, свързани с техническата безопасност на автомобилите. Контролът на този пътен участък ще продължи около три часа, а аналогични проверки се извършват и по други направления.

От полицията призовават шофьорите да проверят техническата изправност на автомобилите си с настъпването на зимния сезон и да проявяват повишено внимание при движение по пътищата.