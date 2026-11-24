Започна третият етап на акция „Зима“, в рамките на който „Пътна полиция“ проверява техническото състояние на автомобилите и готовността им за движение през студените месеци. Контролът се извършва в цялата страна, като проверки има и в Сливенска област, включително по автомагистрала „Тракия“.

Пътните полицаи следят основно състоянието на гумите, дълбочината на протектора и изправността на светлините. Проверява се също дали фаровете са правилно регулирани, така че да не създават опасност за останалите шофьори.

„Проверяваме късите и дългите светлини, пътепоказателите, фаровете за мъгла, стоповете, включително допълнителната задна светлина за мъгла, както и стъклопочистващите устройства“, обясни главен инспектор Илиян Николов пред BTV.

Той напомни, че в периода от 15 ноември до края на март автомобилите трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми, чийто протектор е с дълбочина най-малко 4 мм. Инспекторът обърна внимание, че при ниски температури летните гуми могат да създадат риск на пътя, дори когато покриват минималните законови изисквания.

Особено значение за безопасността имат и изправните светлинни системи, тъй като те осигуряват добра видимост и позволяват автомобилите да бъдат забелязани навреме, особено през тъмната част на денонощието.

При констатирани нарушения санкциите зависят от тежестта на техническата неизправност, която може да бъде незначителна, значителна или опасна. Глобата за шофиране с гуми, които не отговарят на изискванията за зимния период, е 50 евро, уточни главен инспектор Николов.

Сред проверените в Сливенско водачи имаше и такива, които вече са подготвили автомобилите си за зимата. Една от шофьорките разказа, че е сменила гумите си два дни преди проверката, но все още трябва да посети сервиз за регулиране на фаровете.

Третият етап на акция „Зима“ ще продължи до края на ноември. Основната цел на кампанията е да ограничи предпоставките за пътни произшествия и да повиши безопасността на движението през зимния сезон.