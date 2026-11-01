Акция "Зима" стартира от днес: Какво ще проверява "Пътна полиция"

От днес, 1 ноември, в цялата страна започва традиционната акция "Зима", в рамките на която "Пътна полиция" засилва контрола по пътищата. Целта е да се ограничат пътнотранспортните произшествия и да се намали броят на загиналите и пострадалите през студените месеци, съобщава БНТ.

Проверките ще бъдат насочени както към водачите на моторни превозни средства, така и към пешеходците. Особено внимание ще се обръща на безопасното придвижване при влошени метеорологични условия и на подготовката на автомобилите за зимния сезон.

Състоянието на гумите е сред най-важните фактори за безопасността на пътя. В България използването на зимни гуми не е задължително само по себе си, но законът предвижда конкретни изисквания за периода от 15 ноември до 1 март.

През този период автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Това означава, че шофьорите могат да използват и други видове гуми, стига да отговарят на законовите изисквания. Въпреки това много водачи предпочитат зимните гуми заради по-доброто им поведение при ниски температури, сняг и заледени настилки.

Акция "Зима" започва още на 1 ноември, но законовият период за изискванията към гумите влиза в сила на 15 ноември.

Освен гумите, важна част от подготовката на автомобила е проверката на антифриза и течността за чистачки. При ниски температури неподходящите течности могат да замръзнат и да създадат затруднения при шофиране.

Водачите трябва да обърнат внимание и на изправността на светлините, чистачките и оборудването за първа помощ, включително наличието на добре оборудвана автомобилна аптечка.

Контролът няма да бъде ограничен само до автомобилите. Пешеходците също ще бъдат обект на проверки, тъй като през есенно-зимния сезон намалената видимост и по-ранното стъмване увеличават рисковете при пресичане и придвижване в близост до пътното платно.

От "Пътна полиция" насочват вниманието към необходимостта от по-голяма предпазливост през студените месеци, когато дъждът, снегът и заледяванията могат значително да променят условията за движение.

Основната цел на акция "Зима" е превенцията на тежките пътни инциденти, като проверките трябва да насърчат водачите да подготвят автомобилите си навреме и да се съобразяват с променящите се условия на пътя.