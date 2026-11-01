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Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото
Снимка: ФБ

Гласувайте, за да не стане така, че изборните роби да упражняват правото ни на глас, каза той намесвайки и църковните свободи

Изборът не винаги е между отличното и лошото, а е между възможното и лошото. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, който рано сутринта гласува в село Неофит Рилски и публикува пост в социалните мрежи.

"Вярвам, че днес трябва да гласуваме, за да не стане така, че изборните роби да упражняват правото ни на глас", каза той.

По думите му малцита знаят, че в малките населени места феодализацията е много голяма. "Не знаят колко тежка е феодализацият, в каква неграмотност се държат и в каква духовна нищета", каза Михайлов и честити Деня на народните будители, намесвайки и борбата за църковна свобода на България, без конкретика. Спомена и за китайците, които мислели за вечността. 

Той призова да мислим за вечността, да не даваме възможност да ни вкарват в някакви евтини сценарии. "Излезте и гласувайте", призова Михайлов.

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