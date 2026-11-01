В Кърждали няма ток в 4 избирателни секции

В област Кърджали в 4 секции няма ток. Те са в село Мост, община Кърджали. Екипи на "Гражданска защита" пътуват натам, за да доставят генератори.

„Информацията, с която разполагаме до момента, е, че има затруднения само в няколко секции. Те са в селата Мост и Черешица. Там е имало авария с електрозахранването. Екипите на EVN работят по отстраняването ѝ“, коментира предсeдателят на РИК Кърджали Венелина Милушева.

„Въпреки това изборният ден е открит. Машините, които се намират в секции 132, 98 и 97, са стартирали, като изборният процес не е прекъснат. Към секциите пътуват и екипи на Гражданска защита, които ще осигурят незабавно генератори. Това е информацията, която мога да ви дам към настоящия момент“, посочи тя.

„Поддържаме непрекъсната връзка с представителите на „СИЕЛА“, кметовете на населените места и „Гражданска защита“. Машините работят в момента на батерии. Една батерия издържа около час и половина. Освен това имат и втора резервна батерия, която може да осигури още около един час работа, за да могат машините да продължат да функционират и изборният процес да не бъде прекъснат“, коментира Венелина Милушева.

А рано сутринта изборните секции в Кърджали отново бяха празни.

Едва 8,51% от избирателите в област Кърджали отидоха да гласуват на първия тур. Това означава, че от 275 772 избиратели по списък едва 23 378 упражниха правото си на глас.

В една от градските секции – номер 21, беше тествана и машината. Всичко е наред, но все още никой не е гласувал.

„Машината работи, изборният ден е стартирал. На предните избори гласуваха около 20% от гласоподавателите по списък. Този път се надяваме да са малко повече“, коментира Маргарита Русева, председател съм на 21-ва секция.

„Дори и възрастни хора си гласуваха съвсем спокойно с машината“, посочва тя.

В област Кърджали от общо 546 секции рекордно голям брой отново са подвижните – 42. Това са секции, в които хората гласуват с бюлетина, а самата урна отива до дома, в който се намира човекът.

Според Районната избирателна комисия обаче толкова големият брой подвижни секции не е необичаен, тъй като има ограничение до 30 избиратели да бъдат обслужвани от една подвижна секция. Затова и техният брой е толкова голям.

3911 са членовете на секционните избирателни комисии, които са ангажирани с изборния ден днес в Кърджали.

И в последните дни между първия тур и балотажа отново имаше подмяна на членове на секционните избирателни комисии.

520 полицаи се грижат за сигурността на изборния ден днес в Кърджали. На първия тур тук нямаше никакви сигнали за нарушения.

В област Хасково изборният ден е стартирал нормално. Всички 475 секции са отворили навреме. В област Хасково избирателите по списък са 225 070.