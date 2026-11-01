Плодовете и зеленчуците поевтиняват на борсите, млечните продукти с разнопосочни цени

Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на борсите у нас през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Същевременно се повишават цените на редица основни храни, сред които оризът, брашното, захарта и олиото.

Индексът на тържищните цени се увеличава с 1,23% до 2,389 пункта спрямо 2,360 пункта седмица по-рано. Той отчита движението на цените на хранителните стоки на едро в България, като базовото му равнище от 1,000 пункта е от 2005 г.

Тиквичките поскъпват с над 11%, зелените чушки поевтиняват

Най-голямо увеличение при зеленчуците има при тиквичките — с 11,11% до 1,12 евро за килограм. Краставиците поскъпват със 7,97% до 1,68 евро, а доматите — с 2,24% до 2,01 евро за килограм.

Най-съществен спад е отчетен при зелените чушки — с 10,68% до 1,02 евро за килограм. Червените чушки поевтиняват с 3,27% до 1,30 евро.

По-ниски са и цените на зелената салата — със 7,01% до 0,69 евро за килограм, морковите — с 5,04% до 0,64 евро, и зелето — с 4,46% до 0,60 евро. Картофите поевтиняват с 1,56% до 0,63 евро, а зрелият кромид лук — с 0,33% до 0,60 евро за килограм.

Лимоните с най-голям спад при плодовете

Лимоните поевтиняват с 5,05% до 1,43 евро за килограм. При ябълките намалението е с 0,92% до 1,08 евро, а при бананите — с 0,27% до 1,46 евро за килограм.

Единствено гроздето поскъпва — с 0,91% до 1,33 евро за килограм на едро.

Сиренето и кашкавалът поевтиняват, маслото и млякото поскъпват

Кравето сирене се търгува с 2,3% по-евтино — по 5,85 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,1% до 9,15 евро за килограм.

В същото време кравето масло поскъпва с 5,53% до 1,45 евро за пакетче от 125 грама. Киселото мляко с масленост 3 и над 3% повишава цената си с 3,4% до 0,79 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко — с 1,69% до 1,20 евро за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,35% до 3,50 евро за килограм. Яйцата размер М поскъпват с 2,04% до 0,20 евро за брой.

По-високи цени на основни хранителни продукти

Зрелият фасул поскъпва с 3,07% до 2,08 евро за килограм, а оризът — с 2,56% до 1,68 евро. Цената на лещата се повишава с 1,88% до 2,06 евро за килограм.

Брашното тип 500 поскъпва с 1,8% до 0,68 евро за килограм, захарта — с 1,5% до 0,95 евро, а олиото — с 0,57% до 1,76 евро за литър.