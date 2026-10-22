Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Държава, която се намира в много сложна икономическа и външнополитическа ситуация, не може да си позволи да се занимава с театри, каза депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев пред БНТ.

Коментарът му бе по повод изявленията на президента Румен Радев и критиките му към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите на Георгиев подобни изказвания изместват вниманието от проблемите, които пряко засягат гражданите, сред които поскъпването на стоките и горивата и несигурността преди зимата.

"Смятаме, че в момента, от цялото изнервяне на ситуацията, в която се намира, Радев открива единствения изход в отклоняване на вниманието от същинските въпроси, които вълнуват хората“, каза Георгиев.

Според него политическото противопоставяне не трябва да измества отговорността на институциите да предлагат решения на реалните проблеми.

„На фона на огромното отчаяние, което настава у хората, на прага на задаващата се зима, при цени, горива, магазини и стоки - всичко, което лети главоломно в посока повишаване на цените, не може правителството да се вълнува от това каква нова сцена и какъв нов спектакъл да изиграе, за да смени по някакъв начин наратива на онова, което действително вълнува хората“, каза депутатът.

По повод действията на институциите и арестите, коментирани от представители на властта, Георгиев заяви, че не е работа на Министерския съвет да се превръща в говорител на правоохранителните и правораздавателните органи.

Георгиев коментира и арестите в Сангурларе и Белица, както и отражението на подобни случаи върху предизборната кампания. Той постави под въпрос момента, в който се случват тези събития, и заяви, че политическият дебат е изместен от въпросите за управленските приоритети.

Депутатът коментира и отношенията между ГЕРБ и ДПС, след като бе попитан дали между двете формации вече няма предишната близост и сътрудничество. По думите му взаимодействието между партиите е било свързано преди всичко с постигането на стратегически цели за страната.

На въпрос дали ГЕРБ търси партньорство с „Прогресивна България“ и Румен Радев, той отговори, че партията е готова да бъде конструктивна по теми, свързани със стабилността и сигурността на страната.

Той допълни, че възприемането на критиките на ГЕРБ като агресия или арогантност е отделен въпрос. Георгиев обясни решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент с оценката на партията, че в настоящата кампания не се открояват качествата, които според нея са необходими за държавния глава.

По думите му държавният глава трябва да има ясни приоритети и да представя решения, а не да се стреми единствено към политическо одобрение от изпълнителната власт.

Той подчерта, че ГЕРБ ще съсредоточи усилията си върху местната политика.

„Ние казахме, че нашите избори са местните избори. ГЕРБ е партия, изградена върху присъствието в регионите и решаването на проблемите на хората“, каза депутатът.

Той коментира и работата на Народното събрание, след като заседание, на което е трябвало да бъде разгледан въпрос, поставен от опозицията, не се е състояло поради липса на кворум. На въпрос защо опозицията не е обединила усилията си, за да осигури необходимия кворум и да принуди управляващите да участват в дебата, Георгиев заяви, че основната отговорност е на мнозинството.

Според него липсата на кворум създава усещане за нежелание трябва да бъдат разглеждани определени проблеми. В заключение Георгиев отново акцентира върху необходимостта политическите сили да се съсредоточат върху конкретните проблеми на гражданите, вместо върху публични конфронтации и взаимни обвинения.