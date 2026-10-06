Георг Георгиев спомена за възможост за "активиране на консултации по чл. 4 от договора за НАТО"

"Източният фланг на НАТО и засиленото присъствие на съюзни войски там не е просто лозунг, за да имаме какво да кажем на международните форуми. Това е единственият работещ вариант за поддържане на регионалната сигурност. Модернизацията на българската армия, в това число ВМС, в която нашите правителства активно инвестираха през времето, както и противодронната защита, трябва да са приоритет номер едно за всяка администрация на Дондуков 1. За жалост опитите на сегашната власт да зарови главата си в пясъка и да отрече, че агресорът с едни е агресор с всички, дава своето пряко отражение в отслабените ни инстинкти и възможности за отбрана срещу тези, от които наистина идва опасността", се казва в публикацията на Георгиев.

"Ако е останал някакъв адекватен разум, който зачита националните ни интереси, не само, а се вълнува от националната ни сигурност, живота и здравето на населението, трябва незабавно да използваме възможността за активиране на съответните международноправни механизми като например консултации по чл. 4 от договора за НАТО. Фактът, че правителството отказва да назове дори откъде идва атаката, а ползва едни вече празни шаблонни фрази, е плашещ. Имаше време да осъждаме и да се вайкаме. Сега е моментът за действия, за настояване към България и Черно море да се подходи отговорно и ефективно. Ако наистина властта ще отстоява стратегическата ни позиция в контекста на транспорт и свързаност, то територията ни трябва да бъде неизменно защитена. По минирани пътища не минава никой", пише още Георгиев.