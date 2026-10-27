Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Цените на петрола се понижиха с около 1% на азиатските борси

Цените на петрола се понижиха с около 1% на азиатските борси
Снимка: Pixabay

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха в понеделник разговори с ирански представители в Техеран

Цените на петрола се понижиха с около 1 процент в азиатската търговия, тъй като перспективите за разрешаване на войната между САЩ, Израел и Иран ограничиха опасенията за доставките на суровината на фона на преговори в Техеран, въпреки подновените атаки на хусите срещу Саудитска Арабия, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа. поевтиняха с 1 долар или 0,86 процента до 114,81 долара за барел към 4:18 ч. по Гринуич.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 88 цента или 0,86 процента до 100,88 долара за барел.

И двата сорта поевтиняха с около 1 процент в началото на сесията.

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха в понеделник разговори с ирански представители в Техеран с цел намаляване на напрежението в Близкия изток. Четирите държави се договориха да продължат преговорите за укрепване на сътрудничеството в областта на мира и сигурността, съобщиха ирански държавни медии.

„Цените на суровия петрол са под натиск от прибиране на печалби след рязкото им покачване до многомесечни върхове, тъй като подновените дипломатически усилия повишиха надеждите за евентуален пробив в преговорите между САЩ и Иран“, заяви Суганда Сачдева, основател на базираната в Ню Делхи изследователска компания „Ес Ес УелтСтрийт“ (SS WealthStreet).

Миналата седмица цената на Брент надхвърли 117 долара за барел, достигайки най-високото си равнище от април, след вълна от ирански атаки срещу танкери в района на Ормузкия проток. Цената достигна 117 долара и вчера.

Перспективите за мир обаче остават несигурни заради подновените атаки на подкрепяните от Иран хуси срещу Саудитска Арабия, която е сред основните производители на петрол.

Износът на суров петрол от страните в Персийския залив е намалял за четвърта поредна седмица, а потоците през Ормузкия проток са достигнали около 60 процента от обичайното си равнище. В същото време световните запаси от дестилатни горива (дизел и др. - бел. ред) остават близо 5 процента под средното им ниво за последните пет години, отбелязва "Ей Ен Зет Рисърч".

Още по темата

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

ЕЦБ вероятно ще задържи лихвите на 2,5% заради забавянето на икономиката в еврозоната

ЕЦБ вероятно ще задържи лихвите на 2,5% заради забавянето на икономиката в еврозоната

Петролът поевтиня с 1% заради надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран

Петролът поевтиня с 1% заради надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран

Бумът при чиповете за изкуствен интелект изстреля икономиката на Южна Корея

Бумът при чиповете за изкуствен интелект изстреля икономиката на Южна Корея

Пламен Киров: В Споразумението с Украйна има условие да ѝ продаваме ток на фиксирана цена

Пламен Киров: В Споразумението с Украйна има условие да ѝ продаваме ток на фиксирана цена

Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Водещи

Хутите: Египет на практика ни обяви война

Хутите: Египет на практика ни обяви война

  • Преди 6 минути
Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

  • Преди 8 минути
БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

  • Преди 13 минути
Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

  • Преди 15 минути
МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

  • Преди 23 минути
37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

  • Преди 25 минути
И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

  • Преди 34 минути
Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

  • Преди 38 минути
Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

  • Преди 44 минути
Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

  • Преди 47 минути
Двама пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати на пешеходна пътека в Бургас

Двама пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати на пешеходна пътека в Бургас