Цените на петрола се понижиха с около 1% на азиатските борси

Цените на петрола се понижиха с около 1 процент в азиатската търговия, тъй като перспективите за разрешаване на войната между САЩ, Израел и Иран ограничиха опасенията за доставките на суровината на фона на преговори в Техеран, въпреки подновените атаки на хусите срещу Саудитска Арабия, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа. поевтиняха с 1 долар или 0,86 процента до 114,81 долара за барел към 4:18 ч. по Гринуич.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 88 цента или 0,86 процента до 100,88 долара за барел.

И двата сорта поевтиняха с около 1 процент в началото на сесията.

Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха в понеделник разговори с ирански представители в Техеран с цел намаляване на напрежението в Близкия изток. Четирите държави се договориха да продължат преговорите за укрепване на сътрудничеството в областта на мира и сигурността, съобщиха ирански държавни медии.

„Цените на суровия петрол са под натиск от прибиране на печалби след рязкото им покачване до многомесечни върхове, тъй като подновените дипломатически усилия повишиха надеждите за евентуален пробив в преговорите между САЩ и Иран“, заяви Суганда Сачдева, основател на базираната в Ню Делхи изследователска компания „Ес Ес УелтСтрийт“ (SS WealthStreet).

Миналата седмица цената на Брент надхвърли 117 долара за барел, достигайки най-високото си равнище от април, след вълна от ирански атаки срещу танкери в района на Ормузкия проток. Цената достигна 117 долара и вчера.

Перспективите за мир обаче остават несигурни заради подновените атаки на подкрепяните от Иран хуси срещу Саудитска Арабия, която е сред основните производители на петрол.

Износът на суров петрол от страните в Персийския залив е намалял за четвърта поредна седмица, а потоците през Ормузкия проток са достигнали около 60 процента от обичайното си равнище. В същото време световните запаси от дестилатни горива (дизел и др. - бел. ред) остават близо 5 процента под средното им ниво за последните пет години, отбелязва "Ей Ен Зет Рисърч".