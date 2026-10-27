Тежък трафик на възлови места в столицата изнерви шофьори

Задръствания, изнервени шофьори и сериозен трафик. Такава беше обстановката по възлови централни места в София във вторник сутрин.

Репортер на ТАРАЛЕЖ съобщи, че около 8:30 на Орлов мост, както и на бул. Цариградско шосе колите не са мърдали в продължение на минути. Разстояние, което по принцип отнема около 20 минути днес и изисквало около 50.

По „Цариградско шосе“ след 7:00 часа сутринта трафикът бе силно натоварен, като колони от автомобили са се образували и в двете посоки.

За тежката пътна обстановка сигнализираха и столичани в социалните мрежи, които споделяха снимки и коментари за затрудненото придвижване.

„София, мой малък Лондон“, написа иронично жена във Facebook, публикувайки кадър от задръстването.

Шофьори недоволстват от блокирания трафик

Публикацията бързо предизвика реакции сред потребителите, които споделят недоволството си от сутрешния транспортен хаос.

„Бедното дете – пак последно на училище“, коментира друга столичанка, описвайки затрудненията, които задръстването създава за родителите и учениците.

На разпространената снимка не се забелязва полицейско присъствие, което да подпомага регулирането на движението.

Към момента няма официална информация какво е предизвикало сериозните натоварвания по пътищата на града.