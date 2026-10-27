Възрастна жена от Карнобат стана жертва на телефонна измама с история за пострадал роднина
Задържан е 50-годишен мъж, който трябвало да отнесе парите до Балчик
88-годишна жена от Карнобат е станала жертва на телефонна измама по схемата „пострадал роднина“, съобщиха от полицията.
На 26 октомври е подаден сигнал, след като възрастната жена предала 600 евро на непознат мъж, убедена, че неин роднина се нуждае от спешно лечение.
За измамата е задържан 50-годишен мъж, изпълнявал ролята на т.нар. „муле“. Той е направил самопризнания и заявил, че бил нает по обява да вземе парите и да ги занесе в Балчик.