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Възрастна жена от Карнобат стана жертва на телефонна измама с история за пострадал роднина

Възрастна жена от Карнобат стана жертва на телефонна измама с история за пострадал роднина
pixabay

Задържан е 50-годишен мъж, който трябвало да отнесе парите до Балчик

88-годишна жена от Карнобат е станала жертва на телефонна измама по схемата „пострадал роднина“, съобщиха от полицията.

На 26 октомври е подаден сигнал, след като възрастната жена предала 600 евро на непознат мъж, убедена, че неин роднина се нуждае от спешно лечение.

За измамата е задържан 50-годишен мъж, изпълнявал ролята на т.нар. „муле“. Той е направил самопризнания и заявил, че бил нает по обява да вземе парите и да ги занесе в Балчик.

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