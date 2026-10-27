Новини
Търси
Подкаст
Спорт

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести
БТА

Европейският шампион до 23 години не успя да се справи с щангата в изтласкването

Световното първенство по вдигане на тежести в Китай започна с абсолютен фалстарт за България. И двамата ни представители в категория до 60 кг не успяха да се преборят с щангата. Първо Ангел Русев отпадна без успешен опит в изхвърлянето, а след това Дениз Данев записа „0" в изтласкването.

Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести

Преди две седмици Данев стана европейски шампион за мъже до 23 години в Албания, но сега напрежението му дойде в повече. Русенецът записа 117 кг в изхвърлянето, но направи три неуспешни опита във второто движение изтласкване. Данев записа фалове на 148 кг и на 150 кг (два пъти). Така Русев и Данев няма да попаднат в общото класиране на категорията. 

Надеждите на България за медал се крепят единствено на Карлос Насар, който ще вдига за световната титла на 4 ноември. Другата ни надежда за медал Иван Димов скъса бедрен мускул и най-вероятно изобщп няма да участва, въпреки че има заявка в списъка. 

Още по темата

Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести

Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Приключва ли драмата във федерацията по вдигане на тежести?

Приключва ли драмата във федерацията по вдигане на тежести?

Шампионът Ангел Русев: Работя като шофьор и разносвач на храна

Шампионът Ангел Русев: Работя като шофьор и разносвач на храна

Министър Керязов: Българските щангисти са обезпечени финансово за световното

Министър Керязов: Българските щангисти са обезпечени финансово за световното

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести

Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести

България в група с Русия на световното по волейбол за жени

България в група с Русия на световното по волейбол за жени

Водещи

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Хутите: Египет на практика ни обяви война

Хутите: Египет на практика ни обяви война

  • Преди 12 минути
Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

  • Преди 14 минути
БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

  • Преди 19 минути
Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

  • Преди 21 минути
МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

  • Преди 28 минути
37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

  • Преди 31 минути
И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

  • Преди 40 минути
Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

  • Преди 44 минути
Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

  • Преди 50 минути
Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

  • Преди 53 минути