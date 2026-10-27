И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

Световното първенство по вдигане на тежести в Китай започна с абсолютен фалстарт за България. И двамата ни представители в категория до 60 кг не успяха да се преборят с щангата. Първо Ангел Русев отпадна без успешен опит в изхвърлянето, а след това Дениз Данев записа „0" в изтласкването.

Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести

Преди две седмици Данев стана европейски шампион за мъже до 23 години в Албания, но сега напрежението му дойде в повече. Русенецът записа 117 кг в изхвърлянето, но направи три неуспешни опита във второто движение изтласкване. Данев записа фалове на 148 кг и на 150 кг (два пъти). Така Русев и Данев няма да попаднат в общото класиране на категорията.

Надеждите на България за медал се крепят единствено на Карлос Насар, който ще вдига за световната титла на 4 ноември. Другата ни надежда за медал Иван Димов скъса бедрен мускул и най-вероятно изобщп няма да участва, въпреки че има заявка в списъка.