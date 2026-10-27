Европа е изправена пред нова газова криза: Цените се утроиха, а резервите са на рекордно ниско ниво

Цените на газа се утроиха през 2026 г., а складирането в ЕС е на рекордно ниско ниво. Анализаторите обясняват какво означава това за зимните сметки и колко дълго може да продължи, предаде Еuronews.

След 2022 г. Европа си даде обещание: никога повече зимата ѝ няма да зависи от страна във война.

Четири години по-късно това се случва. Само страната се е променила.

Докато общественото внимание е фокусирано предимно върху петрола и дизела, потенциално по-сериозен натиск се натрупва чрез природния газ.

Анализаторите предупреждават, че Европа може да се наложи да намали потреблението си на газ, за да издържи до края на март, тъй като нивата на съхранение навлизат в зимата на най-ниското си ниво за това време на годината, регистрирано досега.

"Вятърната енергия и температурите ще определят колко ограничени ще бъдат доставките на газ в Европа тази зима и колко високи ще бъдат цените", каза пред Euronews Ана Мария Ялер-Макаревич, водещ енергиен анализатор за Европа в Института за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA).

"Намаляването на търсенето остава най-големият лост, който Европа може да контролира", добави тя.

Колко се повишиха цените на газа в Европа?

Холандският договор TTF, референтната цена на газа в Европа, се търгуваше на около 28 евро за мегаватчас в началото на януари.

В понеделник той се задържа близо до 96 евро, след като за кратко докосна 97,64 евро, най-високото му ниво от декември 2022 г. Това е покачване с около 234% от началото на годината.

Цените остават далеч от пика от август 2022 г. над 340 евро.

И все пак сега тревогата е по-малко в нивото, отколкото в посоката.

Къде отиде европейският газ?

Войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток отрязаха Европа от един от ключовите ѝ доставчици: Катар.

Според брюкселския мозъчен тръст Bruegel втечненият природен газ (LNG) от Близкия изток е съставлявал приблизително 8% от вноса на LNG в ЕС миналата година.

От май насам никой не е пристигнал.

Делът може да звучи малък. Но на един тесен световен пазар всеки липсващ товар трябва да бъде заменен с такъв, за който азиатски купувачи също наддават.

Съществува и втора празнина на хоризонта. Руският втечнен природен газ (LNG) все още е съставлявал около една пета от вноса на LNG в ЕС през второто тримесечие, според Bruegel.

От януари 2027 г. ЕС ще го забрани напълно.

"В доклада руската забрана за втечнен природен газ (LNG), считано от януари 2027 г., е включена в изчислението, показвайки, че ЕС може да се нуждае от около 7% по-малко газ, отколкото миналата зима", каза Ялер-Макаревич, визирайки проучването на IEEFA, публикувано по-рано този месец.

Защо нивата на газовите складове в Европа са толкова тревожни?

Без катарски газ Европа не би могла да възстанови резервите си това лято.

Според Bruegel на 24 октомври складовете в ЕС са били запълнени на 74,6%. Година по-рано те са били 82,9%. През 2023 г. те са били почти запълнени – 98,5%.

IEEFA съобщава, че това е най-ниската стойност за това време на годината, откакто започнаха да се водят записи през 2011 г.

Най-забележителното е, че резервите са спрели да растат. През седмицата до 24 октомври дневните промени се движеха около нулата, а някои страни вече са започнали да черпят от зимните си запаси преди ноември.

Например запасите в Австрия са спаднали от 69,3% в средата на октомври до 67,2% спрямо 84% преди година.

Wood Mackenzie, фирмата за енергийни изследвания, сега очаква европейските хранилища да бъдат запълнени само с около 17% до 20% до края на март, което е с няколко пункта по-ниско от предишната ѝ прогноза.

Тази гледна точка предполага нормална зима и че конфликтът в Близкия изток ще приключи тази година, като Катар и Обединените арабски емирства ще се върнат към обичайното производство на втечнен природен газ (LNG) в началото на 2027 г., според Том Марзек-Мансер, директор на фирмата за Европа, газ и LNG.

"Ако зимата е студена, което не е общоприето заради Ел Ниньо – нивата на съхранение може да са дори по-ниски", каза пред Euronews Том Марзек-Мансер, директор на отдела за газ и втечнен природен газ за Европа в Wood Mackenzie.

След това цените ще се повишат още повече, каза той, тъй като Европа наддава на Азия за резервни товари.

За Европа завършването на зимата с почти празни запаси би довело до по-голямо зареждане следващото лято, което би довело до ново покачване на цените.

Колко дълго биха могли да продължат високите цени?

Дори бързият край на войната няма да донесе незабавно облекчение.

"Дори да приемем, че конфликтът приключи до края на годината и производителите от Близкия изток започнат да възстановяват своите операции с втечнен природен газ (LNG) в началото на следващата година, ние все още смятаме, че ще е необходима есента на 2028 г., за да се възстанови балансът на световния пазар на втечнен природен газ", каза Маржец-Мансер.

"Това означава, че цените на едро на газа ще останат високи в Европа през по-голямата част от това време", добави той.

И така, с колко може да се увеличи сметката ви?

Фючърсите на TTF за следващите зимни месеци се търгуват на цена от около 95 евро за мегаватчас, което е почти три пъти повече от средната цена от миналата зима, която беше около 36 евро.

Тази разлика се равнява на приблизително шест евроцента за всеки киловатчас газ.

За типичен дом, който се отоплява с газ и използва около 10 000 киловатчаса между ноември и март, това би добавило около 600 евро само към разходите за енергия.

При средна ставка на ДДС от 20% цифрата се увеличава до около 715 евро.

Цените на битовата електроенергия вече бяха започнали да се покачват. В началото на септември газът за битови нужди струваше средно 11,9 евроцента на киловатчас в столиците на ЕС, което е с 12% повече, отколкото през февруари, според индекса на цените на енергията за битови нужди (HEPI), съставен от Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT.

Каква част от скока на цените на едро ще достигне до всяко семейство ще зависи от това къде живеят и какъв договор имат. Договорите с фиксирана цена, регулираните тарифи и държавната подкрепа могат да забавят или смекчат удара.

Може ли Европа да си проправи път през зимата?

Част от намалението на търсенето може да се случи така или иначе, каза Джалер-Макаревич, защото високите цени тласкат някои потребители да консумират по-малко.

За домакинствата мерките са прости.

Според Джалер-Макаревич намаляването на термостатите с един градус може да спести до 10% от сметките за енергия. Понижаването на температурите на топлата вода и изолацията на домовете от течение също помагат.

Относно това дали Брюксел трябва да координира съкращенията на търсенето сега, вместо да чака скок на цените, тя предложи споделен подход с национална гъвкавост.

"Брюксел би могъл да осигури рамка за постигане на тази цел, позволявайки на отделните държави членки да прилагат мерки, съобразени със специфичните им вътрешни пазари на газ."

Според нея дългосрочното решение е да се продължи да се намалява количеството газ, от което се нуждае Европа.

"Всеки нов проект за възобновяема енергия, система за съхранение на батерии и модернизация на мрежата помага за намаляване на зависимостта на Европа от газ", каза тя. Търсенето на газ в ЕС е спаднало със 17,7% между 2021 и 2025 г., което тя нарече ключов буфер срещу недостиг на доставки.

Този буфер сега се тества.

Европа смени доставчиците си след 2022 г. Не се промени доколко зависи от тях. И тази зима дали това ще се превърне в криза, може би ще зависи не толкова от Брюксел, колкото от това колко студен ще стане януари и колко силен ще духа вятърът.

Източник: Еuronews