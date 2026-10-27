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Петролът поевтиня с 1% заради надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран

Петролът поевтиня с 1% заради надеждите за дипломатически пробив между САЩ и Иран
Снимка: Pixabay

Цените на Брент и американския лек суров петрол се понижиха след надеждите за напредък в преговорите между САЩ и Иран, въпреки новите атаки на хутите срещу Саудитска Арабия и ограничения износ през Ормузкия проток

Цените на петрола се понижиха с около 1% в азиатската търговия, след като дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток засилиха очакванията за възможно разрешаване на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Това ограничи опасенията за доставките на суровината въпреки подновените атаки на хусите срещу Саудитска Арабия, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на европейския бенчмарк Брент поевтиняха с 1 долар, или 0,86%, до 114,81 долара за барел към 4:18 ч. по Гринуич. Американският лек суров петрол (WTI) загуби 88 цента, или също 0,86%, до 100,88 долара за барел. И двата сорта започнаха сесията с понижение от около 1%.

В понеделник Саудитска Арабия, Турция и Пакистан проведоха разговори с ирански представители в Техеран с цел деескалация на напрежението в региона. Според ирански държавни медии четирите страни са се договорили да продължат преговорите за засилване на сътрудничеството в областта на мира и сигурността.

Дипломатическите контакти засилиха надеждите за евентуален пробив в преговорите между Вашингтон и Техеран, което оказа натиск върху петролните котировки след силното им поскъпване през последните седмици.

"Цените на суровия петрол са под натиск от прибиране на печалби след рязкото им покачване до многомесечни върхове, тъй като подновените дипломатически усилия повишиха надеждите за евентуален пробив в преговорите между САЩ и Иран", заяви Суганда Сачдева, основател на базираната в Ню Делхи изследователска компания "Ес Ес УелтСтрийт" (SS WealthStreet).

Миналата седмица цената на Брент премина границата от 117 долара за барел и достигна най-високото си равнище от април насам след поредица от ирански атаки срещу танкери в района на Ормузкия проток. Котировките достигнаха това ниво и в понеделник.

Въпреки дипломатическите усилия перспективите за постигане на мир остават несигурни. Причина за това са подновените атаки на подкрепяните от Иран хуси срещу Саудитска Арабия - един от основните производители на петрол в света.

Износът на суров петрол от държавите в Персийския залив се е свил за четвърта поредна седмица, а доставките през Ормузкия проток са достигнали около 60% от обичайните си обеми. Междувременно световните запаси от дестилатни горива, включително дизел, остават близо 5% под средното си равнище за последните пет години, отбелязва "Ей Ен Зет Рисърч".

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