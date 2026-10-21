Петролът продължава да поскъпва

Петролът поскъпна с над 1 долар в днешната азиатска търговия, тъй като ескалацията на напрежението в Близкия изток подхрани опасенията от прекъсвания на доставките, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, референтен за европейския пазар, се повишиха с 1,59 долара или 1,5 на сто до 110,38 долара за барел към 03:50 часа по Гринуич. Американският лек суров петрол прибави 1,36 долара или 1,4 на сто и се търгува за 99,18 долара за барел.

Петролът отстъпи от достигнатия във вчерашната сесия петмесечен връх, след като президентът на Иран Масуд Пезешкиан обсъди с началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир посредническите усилия и събитията в региона.

"Цените на петрола преминаха през доста бурни колебания през последните няколко сесии", коментира Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни проучвания в Ди Би Ес (DBS).

Според Саркар това е продиктувано от комбинация от реализиране на печалби и надежди за споразумение с посредничеството на Катар или Пакистан на фона на осъзнаването, че всяко споразумение все още е много далеч. Ситуацията се усложнява допълнително от запасите в САЩ, които намаляват както по отношение на суровия петрол, така и на петролните продукти, сочат данни на Американския петролен институт (API).

Междувременно рисковете за сигурността на корабоплаването също се засилват. Платформата за проследяване на морския трафик „Кплер“ (Kpler) съобщи в понеделник, че през последните две седмици са регистрирани най-малко 18 нападения срещу кораби в Близкия изток, докато анализатори от „Лондон сток ексчейндж груп“ (LSEG) предупредиха, че Иран атакува танкери далеч отвъд Ормузкия проток, достигайки до Оманския залив и застрашавайки товаренето на суров петрол в Персийския залив, както и прехвърлянето от кораб на кораб.