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Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток
АП/БТА

Два инцидента с плавателни съдове предизвикаха ново поскъпване на черното злато, като при единия танкер се е стигнало до пожар

Цената на петрола отново се повиши рязко след два инцидента с танкери в района на Ормузкия проток. Сортът "Брент" достигна 110 долара за барел, след като котировките скочиха с близо 5 долара.

Голям петролен танкер се натъкна на морска мина и избухна в пламъци. Според Иранската революционна гвардия плавателният съд се е опитал да премине незаконно през контролирани от Техеран води.

На борда са се намирали 11 индийски моряци, като всички са невредими.

Ден по-рано друг танкер е бил подложен на обстрел в района на Персийския залив. И при този инцидент няма информация за пострадали.

Двата случая засилиха напрежението около Ормузкия проток, който е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

Опасенията за сигурността на корабоплаването и възможни затруднения при доставките доведоха до нов скок на цените на международните пазари.

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