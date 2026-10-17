Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Цената на петрола отново се повиши рязко след два инцидента с танкери в района на Ормузкия проток. Сортът "Брент" достигна 110 долара за барел, след като котировките скочиха с близо 5 долара.

Голям петролен танкер се натъкна на морска мина и избухна в пламъци. Според Иранската революционна гвардия плавателният съд се е опитал да премине незаконно през контролирани от Техеран води.

На борда са се намирали 11 индийски моряци, като всички са невредими.

Ден по-рано друг танкер е бил подложен на обстрел в района на Персийския залив. И при този инцидент няма информация за пострадали.

Двата случая засилиха напрежението около Ормузкия проток, който е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

Опасенията за сигурността на корабоплаването и възможни затруднения при доставките доведоха до нов скок на цените на международните пазари.