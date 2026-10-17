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Иран съобщи за взривен петролен танкер в Ормузкия проток

Иран съобщи за взривен петролен танкер в Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

Според Корпуса на гвардейците на Ислямската революция корабът е попаднал на мина, докато превозвал над 2 милиона барела суров петрол

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи за взрив на петролен танкер в Ормузкия проток, след като корабът се е натъкнал на мина. Информацията беше разпространена от ирански медии и цитирана от Ройтерс.

Според съобщенията танкерът е превозвал над 2 милиона барела суров петрол.

Техеран твърди, че корабът се е опитал да премине нелегално през стратегическия морски маршрут, без да е получил необходимото разрешение от иранските власти.

Към момента в предоставената информация не се посочват името и националността на танкера, нито има данни за евентуални жертви или за мащаба на щетите.

 

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