Иран съобщи за взривен петролен танкер в Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи за взрив на петролен танкер в Ормузкия проток, след като корабът се е натъкнал на мина. Информацията беше разпространена от ирански медии и цитирана от Ройтерс.

Според съобщенията танкерът е превозвал над 2 милиона барела суров петрол.

Техеран твърди, че корабът се е опитал да премине нелегално през стратегическия морски маршрут, без да е получил необходимото разрешение от иранските власти.

Към момента в предоставената информация не се посочват името и националността на танкера, нито има данни за евентуални жертви или за мащаба на щетите.