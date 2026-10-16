Иран засече горящ петролен танкер, преминаващ през забранена зона в Ормузкия проток

Иранските военноморски сили съобщиха, че са установили горящ петролен танкер, който се опитвал да премине през Ормузкия проток към Оманския залив през зона с ограничен достъп. Информацията беше разпространена от Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.

Според военноморските сили плавателният съд е бил определен като „нарушител“, тъй като се е движел през забранен район и е изключил системите си за проследяване.

Засега не са известни причините за избухването на пожара на борда.

Иранските военноморски сили предупредиха, че движението без предварителна координация по определените маршрути и навлизането в забранени зони създават опасност за корабоплаването и увеличават риска от инциденти с други плавателни съдове.