Иран засече горящ петролен танкер, преминаващ през забранена зона в Ормузкия проток
Засега не са известни причините за избухването на пожара на борда
Иранските военноморски сили съобщиха, че са установили горящ петролен танкер, който се опитвал да премине през Ормузкия проток към Оманския залив през зона с ограничен достъп. Информацията беше разпространена от Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.
Според военноморските сили плавателният съд е бил определен като „нарушител“, тъй като се е движел през забранен район и е изключил системите си за проследяване.
Засега не са известни причините за избухването на пожара на борда.
Иранските военноморски сили предупредиха, че движението без предварителна координация по определените маршрути и навлизането в забранени зони създават опасност за корабоплаването и увеличават риска от инциденти с други плавателни съдове.