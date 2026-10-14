Контейнеровоз потъна след атака в Ормузкия проток

Контейнеровоз под сингапурски флаг потъна след атака в района на Ормузкия проток, а друг кораб със същия флаг беше повреден при отделен инцидент. Междувременно потъна и кораб за насипни товари, поразен при по-ранно нападение в района. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на сектора за морска сигурност.

Контейнеровозът „Джи Еф Ес Прайд“ (GFS Pride) е бил ударен от неизвестен боеприпас вчера, докато преминавал през Ормузкия проток, съобщи Морската и пристанищна администрация на Сингапур.

Корабът, който има капацитет от 2824 стандартни 20-футови контейнера, е получил повреди, след което на борда му избухнал пожар и плавателният съд потънал.

Всичките 21 членове на екипажа са били евакуирани успешно. Няма данни за пострадали.

В издадено днес предупреждение към корабоплаването пакистанската хидрографска служба съобщи за потъването на „Джи Еф Ес Прайд“. По информация на службата контейнери са останали да плават по повърхността на водата, създавайки опасност за останалите плавателни съдове в района.

Според данни на Международната морска организация към ООН това е вторият кораб, потънал от началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари.

Друг контейнеровоз под сингапурски флаг – „Джи Еф Ес Жизел“ (GFS GISELLE), е бил поразен от неизвестен боеприпас днес при преминаване през Ормузкия проток. Ударът е причинил повреди по корпуса, но корабът е успял самостоятелно да достигне безопасно място за закотвяне.

Всичките 22 членове на екипажа са невредими. Сингапурските власти уточниха, че на борда на нито един от двата контейнеровоза не е имало граждани на Сингапур.

Морската и пристанищна администрация на страната поддържа контакт с компанията, управляваща двата кораба, и продължава да следи развитието на ситуацията.

При друг инцидент корабът за насипни товари „Кейп Дао“ (CAPE DAO), плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, също потъва в района на Ормузкия проток. Той е бил поразен от боеприпас на 23 септември, а последвалата операция по спасяването му е завършила без успех, съобщи британската компания за оценка на морските рискове „Вангард“.

Компаниите от Обединените арабски емирства, които управляват „Джи Еф Ес Прайд“ и „Кейп Дао“, засега не са открити за коментар от Ройтерс.

Междувременно двама високопоставени ирански представители заявиха пред агенцията, че Техеран използва нови тактики за нападения срещу плавателни съдове в Ормузкия проток. По думите им целта е да се поддържат високите цени на петрола и да се окаже влияние върху междинните избори в САЩ.