Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет
Към момента продължава издирвателна операция за намирането на втория член на екипажа
Тази нощ по време на тренировъчен полет близо до североизточния френски град Нанси е катастрофирал изтребител "Мираж-2000Д" на френските военновъздушни сили, предаде Франс прес.
Трагичният инцидент край село Рожевил около 23:00 часа местно време е довел до смъртта на поне един пилот, потвърдиха днес от френската авиация.
Към момента продължава издирвателна операция за намирането на втория член на екипажа, който също се е намирал на борда на учебния самолет.
Засега няма информация за причината за инцидента.