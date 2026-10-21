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Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет
АП/БТА

Към момента продължава издирвателна операция за намирането на втория член на екипажа

Тази нощ по време на тренировъчен полет близо до североизточния френски град Нанси е катастрофирал изтребител "Мираж-2000Д" на френските военновъздушни сили, предаде Франс прес.

Трагичният инцидент край село Рожевил около 23:00 часа местно време е довел до смъртта на поне един пилот, потвърдиха днес от френската авиация.

Към момента продължава издирвателна операция за намирането на втория член на екипажа, който също се е намирал на борда на учебния самолет.

Засега няма информация за причината за инцидента.

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