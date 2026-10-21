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Министърът на транспорта: Не съм говорил за останки от дронове

Министърът на транспорта: Не съм говорил за останки от дронове
БТА

Според него думите му са били интерпретирани погрешно

Аз никога не съм говорил за останки от дронове, заяви днес министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред БНТ. 

Според него думите му са били интерпретирани погрешно, тъй като неговото ведомство и той лично нямат компетентността да определи дали останките са от дронове или от самия кораб.

"Аз никога не съм говорил първо за останки от дронове, а говорих за останки. Вчера бяха интерпретирани думите ми по различен начин. Различни министерства и институции имат различни отговорности. Министерство на транспорта организира, проведа операцията по извеждане на кораба и довеждането на кораба до пристанище Бургас. Ние в момента се грижим за кораба", каза Пеев.

"Получавам редовни сводки, справки ежечасни от моите колеги, така че моята информация е била коректна и останките, които са намерени, ще подлежат на техническа експертиза. Като министър на транспорта съм получил информация, че такива са намерени. Те биха могли да бъдат от всяко естество. Включително биха могли да бъдат и останки от корпуса на кораба, следствие на ударите", посочи той.

Транспортния министър подчерта, че уточнение чии са дроновете ще може да бъде направено едва след като бъдат готови всички анализи.

"Министерство на транспорта и Изпълнителна агенция "Морска администрация" работи много в тясно сътрудничество с ЕМСА, Европейската агенция по морска безопасност. И ние искаме техническа помощ от тях и в момента сме почти на финала за двата потънали кораба", каза още Пеев.

Той посочи, че все още няма статистика за бъдещите заявки за търговските плавания в Черно море.

"Нека да бъдем ясни. Ние сме във война. Войната е до нас. И ние правим всичко възможно, като държава, и ние работим много тясно с Румъния и Турция. Ние като държава, на първо място трябва да защитим нашите пристанища и нашето териториално море. Ние правим това. А колективната защита, тя не може да бъде извършена от нито една отделна държава. Тя трябва да бъде извършена заедно с нашите партньорски организации. Те вече оказаха тази подкрепа. Знаете, че имаме подкрепата на НАТО, все повече технически системи, самолети, идват във България, така че да осигурят сигурността в Черно море", каза Пеев.

В петък предстои среща на министър Пеев, премиера Радев и министъра на земеделието Абровски със зърнопроизводителите. От думите му стана ясно, че от БДЖ са предоставили предложения, които дават различни възможности на зърнопроизводителите.

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