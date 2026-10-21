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Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините
БТА

От ПСС предупреждават туристите да внимават, тъй като е възможно да има хлъзгави участъци

Добри са условията за туризъм в планините, времето е ясно, тихо и слънчево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около четири-пет градуса

По високите части на планините се наблюдава минимална снежна покривка. От ПСС предупреждават туристите да внимават, тъй като е възможно да има хлъзгави участъци.  

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде предимно слънчево.

Ще духа умерен, на север от планините – и временно силен, юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.            

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