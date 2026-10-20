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Слънчево време и добри условия за туризъм в планините

Слънчево време и добри условия за туризъм в планините
pixabay

Максималните температури ще достигнат 13 градуса на 1200 метра и 7 градуса на 2000 метра

Условията в планините са подходящи за разходки, но туристите трябва да предвидят възможност за сняг във високите части, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите във високопланинските райони са между 2 и 6 градуса, като по най-високите места духа умерен вятър. От ПСС уточняват, че няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Курортите вече се подготвят за зимния сезон, но засега не работят.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) времето в планините ще бъде предимно слънчево, с умерен западно-югозападен вятър. Максималните температури ще достигнат около 13 градуса на 1200 метра и 7 градуса на 2000 метра надморска височина.

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