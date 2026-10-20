Нови дигитални инструменти ще следят снежната покривка и лавинния риск в планините

Преди началото на зимния сезон Българската лавинна асоциация (БЛА) модернизира дигиталните си системи и добавя инструменти за анализ на снежната покривка и оценка на лавинния терен. През сезон 2026/2027 г. организацията ще продължи да наблюдава снежните условия в три ключови района - Витоша, Седемте рилски езера и Банско в Пирин.

„Съвременните инструменти, модели и технологии позволяват много по-добро и актуално наблюдение на снежната покривка и лавинни условия“, посочи председателят на БЛА Красимир Стоянов.

Според председателят на БЛА обновените системи ще осигурят по-прецизно проследяване и анализ на лавинната обстановка през зимния сезон.

Сред нововъведенията е експерименталното прилагане на модела SNOWPACK в района на Банско. Чрез него се изчисляват измененията в снежната покривка и се проследяват развитието и структурата на отделните снежни слоеве. Информацията се актуализира два пъти дневно - през нощта и в 10:00 часа, след извършване на измерванията на терен.

Моделът ще предоставя изчисления за състоянието на снега на седем места в района на Банско, включително на полигона на 2220 метра надморска височина и по склоновете на Тодорка, Чашата, Джамджиеви скали и Палашица.

От началото на зимния сезон снежната покривка на всяка от наблюдаваните локации се моделира пласт по пласт. Системата все още се тества, като предстои допълнителното ѝ усъвършенстване.

На сайта на асоциацията вече може да се използва и инструментът ATES, предназначен за оценка на лавинния риск на определен планински терен. За разлика от SNOWPACK, който проследява състоянието на снежната покривка, ATES оценява особеностите на терена и степента, в която той е изложен на лавинна опасност.

Модернизирани са също основният сайт на БЛА - avalanche.bg, и платформата report.avalanche.bg. Чрез нея наблюдателите подават лавинни бюлетини и предупреждения, както и данни от лавинните полигони.

Новите разработки следват методологията на Европейската служба за лавинни предупреждения (EAWS).

БЛА работи и по интегрирането на информационните си системи с платформи на партньори, свързани с планинската безопасност, метеорологичните условия и туризма. Връзката с курорта на Витоша